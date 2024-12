Bellucci: "Alla Lazio è riuscito tutto. E poteva segnare anche di più..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Filippo Gabutti

Al Maradona l'ha decisa Gustav Isaksen. Il lampo del danese ha regalato la vittoria alla Lazio contro il Napoli in campionato dopo il successo di Coppa Italia. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss l'ex calciatore Claudio Bellucci ha espresso il suo pensiero sulla gara parlando proprio della prestazione dei biancocelesti. Ecco cosa ha detto: “Il Napoli ieri ha perso, ma non ha giocato male. Solo che una squadra come il Napoli deve creare di più e dev’essere più pericolosa perché se attacchi con gente come Lukaku e Kvaratskhelia le altre iniziano a preoccuparsi. Le sostituzioni tardive? Sì, secondo me sì. Dopo il goal preso da Isaksen mi aspettavo subito un cambio, ma sappiamo Conte che fiducia dà a quelli che sceglie all’inizio. Secondo me non era contento della squadra come ha detto, viste le scelte che fa chiede sempre il massimo a quelli a cui si affida".

"Il problema del Napoli è che non riesce ad essere cinico come ha fatto fino a due partite fa. Vincere aiuta a vincere è verissimo, però diamo dei meriti anche alla Lazio ed a Baroni. Alla Lazio è riuscito tutto, anche ieri, giocava e ripartiva. Ieri pensavo potessero segnare anche un altro goal, Baroni ha riportato l’entusiasmo alla Lazio. Anche io pensavo che il Napoli potesse puntare di più sulla Coppa Italia, per esempio l’anno scorso la Juventus ha vinto la coppa Italia senza avere le competizioni europee”.