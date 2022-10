Bellucci: "La Lazio è una squadra molto forte, ecco perché impressiona…"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio si mette alle spalle l’Europa League e lavora in vista della partita di domenica contro la Salernitana. Ai microfoni di Sky Sport l’ex attaccante, oggi allenatore, Claudio Bellucci ha tessuto le lodi della squadra biancoceleste: “La Lazio ha i numeri da squadra molto forte. Quello che impressiona è che sono sei partite che non prende gol e davanti ha giocatori divertenti da veder giocare. Con un allenatore come Sarri, se gli vanno dietro anche nella fase di non possesso e di sacrificio, lì davanti possono giocare tutti, sono tutti dei titolari. Ora purtroppo manca Immobile, ma ci sono comunque dei giocatori straordinari, uno su tutti Milinkovic: lo diciamo da un po’ di tempo che è da top club. La Lazio è una grande squadra ma credo che il serbo potrebbe ambire a squadre più forti in Europa. Sarri è un allenatore molto meticoloso e ha creato una delle squadre più interessanti del campionato italiano”.