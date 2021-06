Belotti e il retroscena su Immobile: "La notte sembra di dormire con i pinguini"

Ciro Immobile e Andrea Belotti sono stati compagni di squadra al Torino e ora si giocano il posto da titolare in Nazionale. La loro amicizia gli permette di vivere con serenità la competizione, tanto che i due sono anche compagni di stanza. Il 'Gallo' ha raccontato un aneddoto sul centravanti della Lazio che a quanto pare ama dormire sempre con le finestre spalancate: "La cosa che non sopporto di Immobile è quando fuori ci sono dieci gradi e lui apre le finestre, spalanca tutto per far passare l'aria. La notte mi sembra di dormire con i pinguini nel letto", ha detto durante Sogno Azzurro in onda su Rai 1.