Benevento, Glik: "Oggi un'altra opportunità per fare punti"

Poco prima del fischio d'inizio del match tra Benevento e Lazio Kamil Glik è intervenuto ai microfoni di DAZN: "La rabbia per la gara contro il Sassuolo è passata il giorno dopo perché sapevamo di aver fatto una grande prestazione, dobbiamo dimostrare di essere un gruppo forte. Abbiamo fatto trenta tiri in porta e oggi abbiamo un’altra opportunità per fare punti e continuare a lottare per i nostri obiettivi".

