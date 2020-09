Bentornata Serie A: il programma della prima giornata di campionato

Esattamente 48 giorni dopo quel 2 agosto, data dell'ultima giornata 2019/20, ritorna la Serie A. Massima serie italiana che riparte con sette partite nel fine settimana. Tre match (Lazio-Atalanta, Benevento-Inter e Udinese-Spezia) sono state rinviate al 30 settembre per consentire a tutti di avere tempo per la preparazione. Data l'emergenza coronavirus, si riprenderà ancora a porte chiuse tranne in Emilia Romagna in cui sono stati ammessi 1000 tifosi allo stadio. La prima giornata di Serie A 2020/21 inizierà oggi e terminerà con il posticipo del lunedì.

Sabato 19 settembre:

Fiorentina-Torino ore 18:00

Hellas Verona-Roma ore 20:45

Domenica 20 settembre:

Parma-Napoli ore 12:30

Genoa-Crotone ore 15:00

Sassuolo-Cagliari ore 18:00

Juventus-Sampdoria ore 20:45

Lunedi 21 settembre:

Milan-Bologna ore 20:45

Rinviate al 30 settembre:

Benevento-Inter ore 18:00

Udinese-Spezia ore 18:00

Lazio-Atalanta ore 20:45