Bergomi: "La Lazio dava 2-0 a tutti in 20 minuti. Sarà pronta a ripartire"

Al Club su Sky Sport Beppe Bergomi ha esaminato i vantaggi che la Lazio può avere in seguito alla ripartenza del campionato: "Ripartire per la Lazio può essere difficile, ma hanno tenuto un focus importante sull'obiettivo. Sono quelli che hanno sempre spinto per la ripresa degli allenamenti, hanno tenuto tutti i giocatori a Roma, anche quelli stranieri. Saranno pronti per ripartire e non dimentichiamoci che nei primi 20 minuti delle ultime partite la Lazio dava 2-0 a tutti perché era in forma strepitosa".