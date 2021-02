Bergomi: "Le defezioni della Lazio hanno avvantaggiato Lukaku"

Beppe Bergomi negli studi di Sky ha commentato Inter-Lazio: "L’Inter se protegge gli spazi e poi riparte, diventa molto forte. Ha dimostrato maturità, oggi ha dato un segnale contro una Lazio che veniva da 6 vittorie di fila. La Lazio aveva qualche defezione in difesa, ha perso Radu, a campo aperto è difficile per chiunque fermare Lukaku. Parolo è adattato, la velocità non è il suo forte e impattare contro uno come Lukaku non è facile, quando cambia passo non lo prendi. Non devi lasciargli lo spazio, devi fare fallo prima. Velocità e fisico diverso, diventava difficile fermarlo. I maestri in questo sono quelli dell’Atalanta che accettano l’uno contro e uno e tentano sempre l’anticipano".