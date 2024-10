Besiktas, il vice-presidente Yucel spiega: "Immobile? La trattativa è nata..."

Il vice presidente del Besiktas, Huseyin Yucel, ha ricevuto il Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo durante la cerimonia svoltasi a Roma. Tra i tanti temi toccati ha parlato anche del trasferimento di Ciro Immobile in Turchia dalla Lazio. Questo è ciò che ha detto: "Per tre giorni non siamo usciti dall’albergo perché stavamo lavorando all’acquisto di Immobile. Vi porto il suo saluto, anche ieri abbiamo giocato e abbiamo vinto, nessuno deve preoccuparsi per Ciro, lo controlliamo noi e non abbiamo alcuna intenzione di mandarlo presto in pensione".

"Innanzitutto vorrei dire che Immobile saluta tutti voi fan laziali, è molto felice e gli dispiace molto non essere qui. Lo naturalizziamo come turco (ride, ndr). Ieri c'era la partita, ci teneva a venire qui, ma c'è anche l'Europa League giovedì... Ha fatto 12 gol in 13 partite, posso dire che è un giocatore eccezionale, ha straordinarie qualità e siamo molto felici di averlo".

"Immobile lo volevamo da un bel po', da quando è iniziata la nuova gestione con il nuovo presidente lo volevamo, da 3-4 mesi lavoriamo dietro le quinte. Noi lo abbiamo voluto fortemente portare a Istanbul, lui pure e quindi alla fine è venuto da noi. Credo che alla fine per tutte e due le parti è un buon risultato, siamo felici".