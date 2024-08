Besiktas | Immobile, esordio da sogno: doppietta e vittoria in Supercoppa - VIDEO

AGGIORNAMENTO 21.46 - Arriva il triplice fischio: il Besiktas batte il Galatasaray e conquista la Supercoppa di Turchia. Decisiva per la conquista del primo trofeo stagionale la doppietta di Ciro Immobile che prima sblocca il match dopo 27 secondi e poi chiude la sfida, segnando il 3-0, su calcio di rigore. Un esordio record per l'ex Lazio che lancia subito un messaggio importante al calcio turco.

AGGIORNAMENTO 21.32 - Arriva anche la doppietta per Ciro Immobile. L'ex capitano della Lazio su calcio di rigore realizza il gol che vale il 3-0 nella finale di Supercoppa di Turchia contro il Galatasaray. Esordio da sogno per il bomber.

Ha impiegato solo pochi secondi Ciro Immobile a mettere il suo primo sigillo ufficiale con la maglia del Besiktas. A pochi secondi dal fischio d'inizio della finale di Supercoppa di Turchia tra le aquile e il Galatasaray, l'ex capitano e bomber della Lazio ha sfruttato l'errore del difensore avversario e presentatosi a tu per tu con Muslera ha infilato la palla in rete. Un gol per lanciare subito un messaggio ai propri tifosi e per iniziare al meglio la sua nuova avventura.