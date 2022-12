Binance nell'occhio del ciclone: l'accusa che arriva dagli Stati Uniti

I pubblici ministeri del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti starebbero pensando di presentare una denuncia per truffa nei confronti di Binance e dei suoi dirigenti, tra cui il Ceo e fondatore Changpeng Zhao. Secondo un documento rilasciato dall'agenzia Reuters, riporta Wall Street Italia, i procuratori non avrebbero ancora deciso se passare aggressivamente all'azione nei confronti della società di criptovalute o prendere tempo per esaminare ulteriori prove.

Secondo quanto riportato da Reuters, gli avvocati di Binance avrebbero incontrato i funzionari del dipartimento di giustizia per discutere possibili accordi di patteggiamento, sostenendo che un'accusa di truffa avrebbe esiti terribili su un mercato come quello delle criptovalute già provato dalle "scosse" di assestamento dei crolli di Terra e FTV. In una dichiarazione pubblicata su Twitter, Binance ha affermato che "Reuters ha sbagliato ancora una volta", negando quanto riportato dall'agenzia.

Reuters has it wrong again.



Now they're attacking our incredible law enforcement team. A team that we're incredibly proud of - they've made crypto more secure for all of us.



Here’s the full statement we sent the reporter and a blog about our remarkable law enforcement team.