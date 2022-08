Bologna, certezze e perplessità in vista della stagione che sta per iniziare

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il primo avversario sul cammino della Lazio sarà il Bologna (domenica 14 agosto alle ore 18:30), squadra allenata dal grande ex Sinisa Mihajlovic. I rossoblu però non hanno passato un'estate propriamente esaltante e in sede di calciomercato hanno dovuto fare i conti con diverse cessioni importanti. tra cui spiccano quelle di Theathe (Rennes), Hickey (Brentford) e Svanberg (Wolfsburg). A questi potrebbe aggiungersi Marko Arnautovic su cui è piombato di prepotenza il Manchester United. Mihajlovic gli avrebbe chiesto di rifiutare le avance degli inglesi per proseguire nella città emiliana. Il giocatore però a 33 anni sarebbe tentato dal ritorno in Premier League dove ha già vestito le maglie di West Ham e Stoke City. Sul fronte acquisti sono arrivati al momento Cambiaso (Juventus), Lykogiannis (Cagliari), Ferguson (Aberdeen) e Aebischer (Young Boys). Probabile che se Arnautovic dovesse salutare possa arrivare Shomurodov dalla Roma, ma le vie del mercato sono infinite soprattutto nell'ultima fase.

MIHAJLOVIC - Le buone notizie arrivano invece dal tecnico serbo, tornato in panchina nel corso del match di Coppa Italia contro il Cosenza, che ha esternato delle sensazioni piuttosto positive circa il suo stato di salute: "Sto bene adesso, sto migliorando giorno dopo giorno. Sono stanco ma mi piace talmente tanto il mio lavoro che mi dimentico tutto quando sono in campo al lavoro. Sono in fase di recupero, dovrei sentirmi meglio giorno dopo giorno - ha continuato Sinisa. Sono migliorato, più passerà più andrà meglio. Non sono ancora in forma, ma mi riprenderò". Dunque, la carica del mister può essere quella marcia in più per una squadra che al momento appare non ancora al massimo della forma e con meno certezze rispetto allo scorso anno, in cui si è salvata piuttosto agevolmente. Al contempo non avendo cambiato molto, nella fase iniziale della stagione può fare leva su delle alchimie più consolidate rispetto a tante altre squadre.