Bologna, De Leo: "La notizia di Mihajlovic un fulmine a ciel sereno, ma contro il Milan..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il Bologna è pronto ad affrontare la prima gara senza il suo condottiero Sinisa Mihajlovic in panchina. I felsinei lunedì sera sfideranno il Milan e l'obiettivo è quello di cercare di portare a casa un risultato che sarebbe importantissimo, come testimoniano le parole di Emilio De Leo nella conferenza stampa della vigilia.

"Questa settimana non è stata facile, la notizia del mister è stata come un fulmine a ciel sereno ma ci siamo subito ricompattati come era successo in passato. Ci aspetta una gara difficilissima contro una delle migliori squadre del campionato, ma cercheremo di giocarcela con coraggio. Vogliamo provarci e giocare a viso aperto per dare una soddisfazione in primis al mister".