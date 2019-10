Bologna - Lazio, Inzaghi: "Correa è uno dei rigoristi. Meritavamo la vittoria"

C'è rammarico. Potrebbe riassumersi così l'intervento di Simone Inzaghi ai microfoni di Lazio Style Channel nel post partita di Bologna - Lazio. Un pareggio che sa di beffa, specie dopo un ultimo quarto d'ora in cui sono state sprecate diverse occasioni, tra cui il rigore: "È stata una partita sofferta, ma la squadra ha tenuto bene il campo. Abbiamo trovato un Bologna organizzato, che ha corso tanto. Ma anche in 10 non ci siamo disuniti e siamo rimasti in partita. C'è rammarico per le ultime due occasioni, spiace per non aver portato a casa l'intera posta. L'avremmo meritato. Dovremo analizzare gli errori. Il Bologna ha fatto un ottimo primo tempo, il secondo gol non andava permesso, Svanberg non doveva tirare. La prestazione c'è stata, avevamo preparato questa gara sapendo che loro sarebbero partiti forte. Abbiamo reagito bene dopo i due gol. Sono il primo ad essere rammaricato, così come i giocatori, dopo il quarto d'ora finale. I rigori li sbaglia chi li calcia. I rigoristi sono Immobile, Luis Alberto, Correa e Jony. Il Tucu può tirarli e se se la sentiva è giusto che l'abbia tirato. Deve continuare a lavorare come sta facendo, sono sicuro che tornerà presto al gol".

SULL'INCONTRO CON MIHAJLOVIC: "È stato un bellissimo incontro con Sinisa. Non ci siamo potuti abbracciare ma è come se l'avessimo fatto, c'è stata un'intesa di sguardi. C'è stima reciproca, è un'amicizia che dura da 20 anni. Sono sicuro che vincerà questa battaglia".

SUI CAMBI: "Il cambio di Immobile? Ciro aveva giocato 90 minuti un giorno e mezzo fa. Mentre Luiz Felipe era già stato ammonito e non potevamo restare in 9. Ho puntato sulla freschezza di Correa. Questo mini ciclo di partite è stato interpretato nel migliore dei modi, ci manca qualche punto ma continuando a giocare così abbiamo tutte le possibilità di fare bene".

Al termine di Bologna-Lazio, mister Inzaghi è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Il nostro rigorista è Immobile, che però era uscito, non me la sento di colpevolizzare Correa. È ovvio che c'è rammarico, però nel complesso abbiamo fatto una grande partita e soprattutto non abbiamo mai mollato. Immobile? Ciro è un trascinatore, è stato bravissimo. Poi ho dovuto fare una scelta, avevamo Correa fresco e la scelta penso che abbia pagato".