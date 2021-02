Bologna-Lazio, Skorupski: “Rigore? Guardo spesso i video degli avversari”

Al termine di Bologna-Lazio, Lukasz Skorupski ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport: "Stiamo lavorando bene e guardiamo spesso i video di come battono i rigori gli avversari. Rigore di Immobile? Ho aspettato fino alla fine è ho fatto una piccola finta. Poi sono stato fortunato nel buttarmi dalla parte giusta. Sono tre punti importanti per la classifica. Per me la porta inviolata è fondamentale. Siamo molto felici. La Lazio è una big che gioca la Champions e questa vittoria ci da una grande carica".