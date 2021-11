Il cyborg è tornato e ha subito risollevato il Borussia Dortmund. Erling Haaland ha segnato oggi il suo 50esimo gol in Bundesliga: nessun altro giocatore nella storia del massimo campionato tedesco ha raggiunto questo traguardo in così poche presenze (50) e in così giovane età come il norvegese (21 anni 4 mesi 6 giorni).