Borussia Dortmund, Moukoko nei guai per aver sequestrato l'ex: la vicenda

Ha terminato la sua stagione da record in anticipo per un infortunio, ma il 16enne enfant prodige del Borussia Dortmund Youssufa Moukoko continua a far parlare di se. Secondo quanto riportato in Germania da Sport Bild, l'attaccante sarebbe stato protagonista di un sequestro di persona. Dopo aver discusso con la sua ex ragazza di 23anni, Moukoko sarebbe andato via per un impegno e avrebbe rinchiuso la giovane in casa per continuare a discutere con lei al suo ritorno. La ragazza ha chiamato la polizia e ha confermato di essere stata trattenuta contro la propria volontà, ma apparentemente non avrebbe esposto denuncia. Da non escludere l'apertura di un'indagine da parte della Procura.

