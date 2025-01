Braga - Lazio, le formazioni ufficiali: le scelte di Baroni

L'ultima gara di Europa League per chiudere la prima fase. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la Lazio vola in Portogallo per sfidare il Braga. Come successo contro la Real Sociedad, Baroni deve fare a meno di ben undici giocatori: Rovella e Zaccagni, squalificati, Vecino, Patric, Nuno Tavares e Lazzari, infortunati, a cui si è aggiunto anche Guendouzi, e Hysaj, Basic, Castrovilli e Ibrahimovic, fuori lista UEFA. Ecco le formazioni ufficiali scelte dei due allenatori:

FORMAZIONI UFFICIALI

BRAGA (4-3-3) Hornicek; Victor Gomez, Paulo Oliveira, Niakaté, Chissumba; Roger Fernandes, Gorby, Moutinho; Ricardo Horta, El Ouazzani; Gharbi. A disp.: Matheus, Tiago Sá, Bambu, Ferreira, Marin, Arrey-Mbi, Diego Rodrigues, Noro, Barbosa, Gabri Martinez, Vasconcelos, Macedo. All. Carvahal

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Gila; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Zazza, Nazzaro, Di Tommaso, Balde, Isaksen, Serra, Dia. All.: Baroni.