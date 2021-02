Cagliari, Di Francesco: “La Lazio ci ha fatto abbassare. Finale? Solo nervosismo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Cagliari Eusebio di Francesco ha commentato la sconfitta maturata contro la Lazio trascinata dal solito Immobile. Queste le sue parole: "Avevamo molte assenze specialmente in mezzo al campo. Dal mercato non sono arrivati centrocampisti. Ricordiamoci contro chi abbiamo giocato, una squadra forte in un ottimo momento. La Lazio non ha avuto tantissime occasioni da gol e noi abbiamo risposto colpo su colpo. L’atteggiamento della squadra mi è piaciuto. Siamo stati dentro alla gara fino alla fine. La Lazio è una squadra che attacca e ti fa abbassare il baricentro. Porta tanti uomini nella trequarti avversaria. Finale di partita? Non mi sono piaciuti alcuni atteggiamenti e alcune perdite di tempo. Ma sono cose di campo, c’è stato un po’ di nervosismo ma è finito tutto".

Il tecnico dei sardi è intervenuto anche in conferenza stampa: "Ci siamo difesi bassi soprattutto nel primo tempo, la squadra ha reagito anche dopo il gol, ha creato alcune occasioni che però non abbiamo saputo sfruttare. Manca la vittoria, l’aspetto psicologico, ci arriviamo sempre vicino come domenica scorsa contro il Sassuolo e poi non arriva. Nervosismo? Cose che succedono in campo, un po’ di lentezza nel riprendere in gioco, ma finisce tutto lì”.