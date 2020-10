Cagliari, Giulini: “Playoff e playout? Si rischia di truccare il campionato”

Il campionato prosegue, gestendo tutte le difficoltà provocate dall'emergenza Covid. Il presidente del Cagliari Giulini, ai microfoni di Tuttosport, ha parlato dell'ipotesi playoff e playout: "Non sono d'accordo. Le regole vanno fatte prima, non possono essere modificate durante. Gravina ne vuole parlare per la stagione 2021-2022? Benissimo, sediamoci a un tavolo. Ma non in questa stagione, a campionato in corso, sennò rischi di truccare tutta la competitività del campionato".