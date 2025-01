Cagliari - Lazio, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Baroni

La sfida a Cagliari nell'ultimo giorno di mercato. La Lazio vola in Sardegna per ritrovare la vittoria dopo l'ultima sconfitta in campionato contro la Fiorentina, oltre a quella europea con il Braga. Tornano a disposizione diversi titolari e saluta Castrovilli, in procinto di diventare un nuovo giocatore del Monza. Baroni quindi riparte da Provedel tra i pali e da Gila e Romagnoli al centro. Sulle fasce sono in tre per due posti: Hysaj, Marusic e Pellegrini. L'ultimo rischia di rimanere fuori. In mediana rientra Rovella insieme a Guendouzi, fermato negli ultimi giorni da un attacco influenzale. Salvo sorprese il posto è suo. Pochi dubbi invece sulla trequarti, con Isaksen, Dia e Zaccagni a formare il tridente dietro il Taty Castellanos. Parte più indietro Pedro, pronto a subentrare a gara in corso.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli. All.: Nicola.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Gigot, Dele-Bashiru, Basic, Ibrahimovic, Tchaouna, Pedro, Noslin. All.: Baroni.