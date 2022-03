Cagliari, Mazzarri: "Con le grandi non dobbiamo fare come con la Lazio"

Il tecnico Walter Mazzarri è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko con lo Spezia. Il mister ha parlato anche della disfatta con la Lazio.

Seconda sconfitta consecutiva per il Cagliari. La squadra di Walter Mazzarri dopo il ko contro la Lazio è caduta anche oggi nel match con lo Spezia per 2-0. Al termine della partita il tecnico è intervenuto come di consueto in conferenza stampa dallo stadio Picco parlando anche della sconfitta contro la Lazio: "Oggi l'analisi l'ho fatta. Può essere che la squadra sia in calo, ma i colpi di tacco potevano servire perché loro erano molto aggressivi. Noi dovevamo girare intorno con Baselli e Joao Pedro, invece l'imprecisione ha fatto vedere queste cose. Sono errori tecnici banali, non è stata una giornata brillante. Poi lunedì parleremo e proveremo a tornare quelli di prima della Lazio, che è stata una partita diversa da quella di oggi"

MENTALITÀ - "Ora c'è il Milan, sono squadre di categoria superiore. Bisognerebbe non giocarle allora, ma con il Napoli abbiamo dominato e buttato due punti. Con le grandi cerchiamo di fare le nostre partite, non come quella con la Lazio ma come con la Fiorentina o il Napoli, poi oggi non sono venuti i gol. I gol li abbiamo presi in modo in cui non vanno presi. Loro hanno Verde che col sinistro tirava delle bombe dall'angolo, ma il primo gol è un regalo con quattro davanti. Poi quando la giornata è nera il secondo arriva con un rimpallo. Queste sono le analisi vere. Abbiamo fatto cose negative che non avevamo fatto con la Lazio, come perdere tutti i duelli. La partita non è stata bella, loro sono stati più assatanati ma lo sono diventati dopo i nostri errori".