Cagliari, Nicola: "Lazio fortissima. Tavares assente? Cadono in piedi..."

Alla vigilia della gara contro la Lazio, il tecnico del Cagliari Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: "Quando la gara è ravvicinata l'attenzione è maggiore. Infortunati? Jankto deve recuperare condizione, Kingstone è recuperato. Dovremo fare una gara di alto tasso tecnico ed emotivo. dovremo essere bravi a limitarli, e cercare di giocare noi. Sappiamo che l'avversario ha valore, ma vogliamo dimostrare la nostra competitività. Makoumboui? E' un giocatore che ha avuto un dato utilizzo, ha determinate caratteristiche. Ma nella rosa ho tanti elementi e voglio dare a tutti delle possibilità".

"Felici potrebbe anche partire titolare. non so se domani o in altre circostanze. Deve essere abile a sfruttare ogni possibilità, però quando parlo di equilibrio dentro l'ambiente mi riferisco alla continuità nella crescita di ognuno. Adopo? Oramai da tempo sta giocando con continuità. non ha giocato titolare con il Bologna perchè era stanco. Devo fare anche questa tipologia di valutazioni. Turnover? Ne ho fatto poco. Mina, Adopo ne hanno goduto, meno gli altri. Non valuto solo quanto giochi, manche come giochi. Tavares assente? Giocherà Pellegrini, dunque cadranno in piedi. Tavares è un grande giocatore, ma ci sarà un altro abile a crossare. La sfida sarà nell'uno contro uno in fase difensiva".

"Pavoletti? E' un giocatore esperto, dunque sa centellinare le sue energie. E' stato fermo parecchio, un mese e mezzo, ma non ha mai mancato di impegnarsi. Lo stesso Lapadula sta lavorando molto bene. Avremo bisogno anche di loro. Facciamo fatica a fare goal, è vero. Segnare creando poco sta nella capacità ed avere la consapevolezza. In questo momento siamo tra le squadre che tira di più, ma non abbiamo tanta fiducia. Sono convinto che continuando a lavorare arriveranno anche i goal. La Lazio? Ha una rosa qualitativa, abituata a giocare su più fronti. Ha due esterni fortissimi nell'uno contro uno. Cerca molto il centro in fase di impostazioni, ma passa sovente anche sugli esterni. Ogni partita è a se, dipenderà anche dalla nostra convinzione".