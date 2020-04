Cagliari, Zenga: "Ripresa? Sbagliate posizioni scelte a priori. Vediamo che succede"

Ancora dubbi sulla ripresa del calcio, si aspetta l'ok per poter tornare in campo. Ai microfoni di Sportweek ne ha parlato l'allenatore del Cagliari Zenga: "È sbagliato secondo me avere pregiudizi e posizioni scelte a priori. In questi giorni sento dire per il coronavirus cose come ‘Non si può e non si deve giocare’; non sarebbe meglio dire ‘Vediamo cosa succede, ma noi ci siamo?’ Si trasmetterebbe senz’altro un messaggio migliore".