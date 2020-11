Caicedo, parole al miele per la sua Maria: "Mi completa, devo ringraziarla per l'uomo che sono" - VD

Domani alle 21 andrà in onda su Lazio Style Channel la prima puntata del nuovo programma biancoceleste, "Tell Me", che vedrà Felipe Caicedo come protagonista. Nel frattempo, la moglie dell'attaccante, Maria Garcia, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video con una breve anticipazione dell'intervista. Nel frammento, l'ecuadoriano dedica alla moglie tenere parole: "Tutto mi ha fatto innamorare di lei. Mi ha cambiato la mentalità. Prima di conoscerla, ero esplosivo, non pensavo molto prima di agire. Lei mi completa. È grazie a lei se sono l'uomo che sono ora".