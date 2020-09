E' ormai fatta per Candreva alla Sampdoria. E' arrivata la fumata bianca, e a confermarlo ci ha pensato proprio il procuratore dell'ex Lazio che, ai microfoni di Sportitalia, ha confermato: "Antonio è motivato per iniziare questa nuova avventura con la Sampdoria, ma siamo dispiaciuti per il modo brusco con cui l'Inter ci ha comunicato che doveva andare via".