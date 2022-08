Calciomercato, Carnesecchi torna alla Cremonese: i dettagli

Marco Carnesecchi fa ritorno alla Cremonese, l'affare sembrerebbe esser stato chiuso in queste ore: ecco tutti i dettagli

Dopo l'apertura di Paolo Armenia, direttore generale della Cremonese, ora la trattativa con l'Atalanta sarebbe stata definita: Marco Carnesecchi torna in grigiorosso. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.it, il portiere classe 2000 avrebbe già svolto le visite mediche e a breve dovrebbe firmare il nuovo contratto che lo terrà a Cremona fino al termine della stagione, quando scadranno i termini del prestito accordato tra le due società. Carnesecchi era stato trattato anche dalla Lazio su volere di Maurizio Sarri che, anche dopo la lussazione alla spalla dalla quale sta recuperando, ha chiesto di insistere sul portiere: le richieste dell'Atalanta, però, erano troppo alte per un portiere inesperto e, soprattutto, infortunato. Ora Carnesecchi torna nel club dove è esploso e, una volta recuperato dall'infortunio, farà di tutto per mettersi in mostra e fare la differenza anche in Serie A.