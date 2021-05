Calciomercato, colpi a parametro zero: la Top11 dei calciatori in scadenza di contratto

Donnarumma, Messi, Aguero e non solo. Quali sono i migliori giocatori in scadenza di contratto? Gianluca Di Marzio ha stilato la Top11 dei giocatori che potrebbero lasciare quest'estate i propri club a parametro zero infiammando il calciomercato. Alcuni di loro sono in bilico tra il rinnovo e l'addio, altri sono già con le valigie in mano pronti per una nuova avventura. Tanti gli esclusi d'eccellenza da questa formazione: Thauvin (Marsiglia), Hysaj (Napoli), Mata (Manchester United) Cavani (Manchester United), Santos Borrè (River Plate), Eric Garcia (Manchester City, vicinissimo al Barcellona), Alaba (Bayern Monaco, vicinissimo al Real Madrid), Marega (Porto), Mkhitaryan (Roma), N'Koulou (Torino), D'Ambrosio (Inter).

LA TOP 11 DEI CALCIATORI IN SCADENZA: Donnarumma (Milan), Boateng (Bayern Monaco), Sergio Ramos (Real Madrid), Maksimovic (Napoli), Lucas Vazquez (Real Madrid), Calhanoglu (Milan), Wijnaldum (Liverpool), Draxler (PSG), Messi (Barcellona), Aguero (Manchester City), Depay (Lione).