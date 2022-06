Calciomercato, contrordine dell'Atalanta: riscattato un difensore

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sembrava ormai decisa l'Atalanta a non riscattare Merih Demiral dalla Juventus. In serata invece c'è stato il contrordine e la società bergamasca ha esercitato il proprio diritto e verserà i 20 milioni relativi al riscatto del difensore turco. Sul sito ufficiale è stato pubblicato il comunicato: "Atalanta B.C. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione del calciatore Merih Demiral dalla Juventus. Il difensore nazionale turco passa quindi in nerazzurro a titolo definitivo. Ventiquattro anni compiuti a marzo, Merih ha vestito 42 volte la maglia nerazzurra nella sua prima stagione a Bergamo, facendosi apprezzare per personalità, temperamento e decisione. Dopo gli ottavi di finale è stato nominato player of the week di UEFA Europa League per la sua notevole prestazione a Leverkusen contro il Bayer. Non solo efficace in difesa, ha dato un contributo anche quando si è sganciato in attacco: i gol al Manchester United e al Napoli, ma anche i tre assist, ne sono un esempio. Proprio al San Paolo ha realizzato con un perfetto inserimento una rete determinante nel successo per 3-2. Anche con la Turchia, con cui ha già raggiunto 35 presenze, ha recentemente timbrato il cartellino nelle gare di UEFA Nations League".