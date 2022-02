Calciomercato, da Diego Costa a Zarate: ecco i migliori calciatori svincolati

Il mercato ha ufficialmente chiuso i battenti anche se per una sessione che finisce ce n'è un'altra sempre attiva. Parliamo del mercato dei giocatori svincolati dal quale i club possono pescare per completare la rosa oppure per un innesto last minute. Un mercato difficile dove però non mancano ottimi giocatori che per svariati motivi sono al momento senza squadra.

Da Zarate a Diego Costa, entrambi trattati dalla Salernitana in questo mese passando per l'ex Juventus Giovinco e l'ex Milan e Lazio Mateo Musacchio. Ma non solo, Asamoah così come Christian Oliva sono liberi di accordarsi con un club dopo l'esperienza di Cagliari e lo stesso discorso vale per l’ex Lione Gomis e per l'ex Roma Leandro Castan.

La lista dei migliori calciatori svincolati

Laurent Koscielny - (36 anni)

Leandro Castan - (35 anni)

Mateo Musacchio - (31 anni)

Clement Grenier - (31 anni)

Asamoah - (31 anni)

Christian Oliva - (25 anni)

Sebastian Giovinco - (35 anni)

Diego Costa - (33 anni)

Gomis - (36 anni)

Mauro Zarate (34 anni)