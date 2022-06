Calciomercato, De Santis: "Torreira? Lo vedrei bene alla Roma o alla Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato è in fermento e tra i tanti nomi accostati alla Lazio c'è anche quello di Torreira che la Fiorentina non ha riscattato. Questo il pensiero dell'operatore di mercato Lorenzo De Santis ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Sicuramente c'è dispiacere nell'ambiente per un giocatore che aveva fatto benissimo dopo due stagioni in chiaroscuro. Ora è stato rivalutato e l'Arsenal potrebbe usarlo come pedina di scambio, penso a squadre come Roma o Lazio. Sappiamo che ora è vicino Grillitsch, di sicuro valore ma differente. In Italia gli unici che ricalcano Torreira sono Sensi e Lopez, ma sappiamo che ad esempio trattare col Sassuolo non è semplice".