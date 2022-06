Calciomercato, Di Marzio: “Simeone è del Verona, la Lazio ci ha provato”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Simeone è un nuovo giocatore dell'Hellas Verona. Dopo l'ottima stagione disputata, il club scaligero ha deciso di riscattarlo dal Cagliari. A dare la notizia è l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio che, su Sky Sport, ha raccontato anche un aneddoto sul Cholito che riguarda la Lazio: "Il Verona ha riscattato il Cholito Simeone dal Cagliari. Le due squadre hanno trovato l'intesa e ora l'attaccante argentino sarà al 100% del club veneto che deterrà il suo cartellino. Simeone era arrivato in estate a Verona con la formula del prestito oneroso (era costato un milione e mezzo) con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Alla fine i due club hanno trovato l'intesa per una cifra inferiore a quella prevista. I veneti, infatti, hanno riscattato Simeone per 10.5 milioni. Nelle ultime settimane la Lazio aveva pensato al Cholito come rinforzo per l'attacco, ma ora il Verona ha fatto lo scatto decisivo. Il ragazzo, d'altronde, in passato aveva già detto che sperava nel riscatto".