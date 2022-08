Calciomercato, fatta per Simeone al Napoli: domani le visite

Fonte: gianlucadimarzio.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO - Fumata bianca, Giovanni Simeone sarà tra poche ore un nuovo giocatore del Napoli. Il club partenopeo e l'Hellas Verona avevano raggiunto nelle ultime ore un accordo verbale ma mancava l'ok di De Laurentiis. Come riporta gianlucadimarzio.com il Napoli ha raggiunto l'accordo con il club gialloblù per l'attaccante sulla base di un prestito oneroso da 3.5 milioni di euro più altri 12 per il riscatto, che diventerà obbligatorio se il club campano dovesse qualificarsi alla prossima Champions League oppure se raggiungerà un numero di presenze e gol pattuito tra le società. Inseriti anche un paio di milioni di bonus sempre a favore dell'Hellas. In questi minuti le società si stanno scambiando i documenti. Nella mattinata di sabato il giocatore accostato anche alla Lazio effettuerà le visite mediche.