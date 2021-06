Calciomercato, Fonseca vicinissimo al Tottenham: i dettagli

Continua il valzer degli allenatori in Italia e in Europa. La Lazio si è chiamata fuori nella giornata di oggi con l'annuncio ufficiale di Maurizio Sarri. Chi è in cerca ancora di una nuova guida tecnica è il Tottenham. Gli Spurs, dopo aver salutato Mason che aveva sostituito Mourinho a stagione in corso, sembrano essere giunti alla conclusione finale. Come riporta l'esperto di calciomercato Gianluca di Marzio, il club londinese sarebbe molto vicino a chiudere il colpo Paulo Fonseca che ha detto addio alla Roma dopo due stagioni nella Capitale. Per il portoghese pronto un contratto triennale.