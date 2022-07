Calciomercato, il Marsiglia fa sul serio per Mertens: pista caldissima

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Il Marsiglia fa sul serio per Dries Mertens. Dopo i contatti con l'agente del calciatore, il club francese è in pole per convincere il folletto belga. L'ormai ex attaccante del Napoli, profilo che gravita in orbita Lazio da diverse settimane, ha declinato praticamente tutte le proposte dall'Italia e all'orizzone c'è una nuova avventura all'estero. Come riporta Tuttomercatoweb, Mertens-Marsiglia è una pista caldissima, la fumata bianca può arrivare già nelle prossime ore.