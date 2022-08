Calciomercato, il Torino in chiusura per Schuurs: Juric l'aspetta per la Lazio

Fonte: gianlucadimarzio.com

CALCIOMERCATO - Il Torino esce glorioso dall'U-Power Stadium per 2-1 contro il Monza. La squadra di Juric vince con le reti del nuovo acquisto estivo, Miranchuck e Sanabria alle quali Dany Mota non è bastato. Il club di Cairo però sul fronte calciomercato si sta dirigendo verso una chiusura importante che può essere decisiva già per la partita contro la Lazio. Come riporta gianlucadimarzio.com, è prevista per oggi la definizione dell'accordo tra il Torino e l'Ajax per Schuurs. Il difensore andrà a sostituire il posto di Bremer e dovrebbe arrivare per 9,5 milioni di euro più 3,5 di bonus, a cui si aggiunge il 15% della futura rivendita. Se davvero la chiusura dell'operazione dovesse arrivare oggi, le visite mediche saranno fissate tra lunedì e martedì.