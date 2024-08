Calciomercato Juve, affare bloccato per Nico Gonzalez: cosa è successo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

RASSEGNA STAMPA - Nonostante la volontà di Nico Gonzalez - già ribadita ai dirigenti della Fiorentina - di giocare la Champions, la trattativa per portare l'argentino alla Juve si è bloccata. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, è sceso in campo addirittura il presidente viola Rocco Commisso per toglierlo dal mercato.

L'accordo con la Juve per Nico è superiore ai 30 milioni ma, come un anno fa, Commisso non vorrebbe privarsi della sua stella, considerato che dodici mesi c'era un'offerta anche maggiore da parte del Brentford. Intanto in casa Juve si torna a guardare qualche alternative, con le piste Galeno e Conceicao sempre percorribili.