Calciomercato Juve| Szczesny: "Arabia? Ho già un sacco di soldi..."

CALCIOMERCATO JUVE - Il portiere polacco della Juventus Wojciech Szczesny ha rilasciato una lunga intervista a 'TVP Sport' e s'è così espresso sul suo futuro: "So che sono e sarò un giocatore della Juventus, a meno che non vogliano cedermi. Rimarrò qui finché vorranno. Sono legato a questo club, rispetto le loro decisioni. Mi vogliono qui per difendere la porta della Juventus. Qui è dove finisce questo discorso", ha detto Szczesny che ha altri due anni di contratto col club bianconero. "Non mi sento a fine carriera. Penso di non avere molto tempo a disposizione. Cerco di godermi il momento e il fatto di trovarmi in un posto del genere, mi sento una figura importante nel club. Farò del mio meglio per riportare questo club al top".

Poi sulla possibilità di proseguire in Arabia la sua carriera: "Ho un sacco di soldi nella mia vita. Preferisco le sfide divertenti e difendere la porta della Juventus è la sfida più bella che posso darmi".

Infine, una battuta sull'obiettivo Scudetto: "Questo club è così abituato a vincere che il giorno dopo aver vinto un campionato avevi voglia di vincerne un altro. C’è frustrazione per il fatto che non abbiamo avuto successo ultimamente. C’è la motivazione per tornare a lottare per gli obiettivi più alti".