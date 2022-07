Calciomercato, l'Udinese chiude per un altro terzino sinistro. E Udogie...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Udinese è vicina a un nuovo acquisto sul calciomercato. Enzo Ebosse è prossimo a salutare l'Angers per raggiungere il Friuli e svolgere le consuete visite mediche. La squadra di Andrea Sottil, dopo aver già aggiunto Adam Masina, si arricchisce di un altro terzino sinistro: l'operazione è chiaramente legata alla posizione di Destiny Udogie, classe 2002, entrato nel mirino prima dell'Inter e ora della Lazio. Il club della famiglia Pozzo chiede una cifra di circa 20 milioni per il suo gioiello e su queste basi è difficile pensare a una cessione. In ogni caso la squadra bianconera ha preferito coprirsi su quel versante, qualunque sia l'epilogo delle trattative.