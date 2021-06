Calciomercato, la Juve a un passo da un ex obiettivo della Lazio: le ultime

Il calciomercato entra sempre più nel vivo. Mentre la situazione allenatori si sta delineando sempre di più, è tempo di pensare anche ai calciatori che cambieranno casacca. Dopo aver annunciato Allegri, la Juventus si sta muovendo per puntellare la rosa e tornare ad essere competitiva in zona scudetto. La dirigenza bianconera è a un passo dalla chiusura dell'operazione per Kim Min-Jae, difensore centrale sudcoreano del Beijing Guoan. Il classe 1996, accostato spesso alla Lazio nelle scorse sessioni di calciomercato, è in scadenza di contratto a dicembre e potrebbe sbarcare in Italia. A riportare la notizia è il sito Sicnoticias.pt che aggiunge che il calciatore potrebbe essere girato in prestito al Sassuolo.