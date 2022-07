Calciomercato Lazio, Accardi (d.s. Empoli): "Vicario? Vogliamo tenerlo!"

Maximiano è in pole, le piste Carnesecchi e Vicario sono oggi da mettere da parte: a confermare questa situazione è anche il d.s. dell'Empoli...

La Lazio ha da tempo fatto partire il casting per il nuovo portiere titolare. Dopo una lunga trattativa con l'Atalanta per Carnesecchi, la società capitolina ha prima virato su Vicario e poi è andata su Maximiano del Granada, con cui c'è stato un ulteriore contatto questa notte. I biancocelesti hanno in testa solo il portoghese come opzione, le altre piste sembrerebbero oggi da archiviare e a confermarlo è stato anche il d.s. dell'Empoli. Pietro Accardi, durante la conferenza stampa di inizio stagione, si è espresso sul futuro di Guglielmo Vicario nel club toscano:

"Noi abbiamo le idee chiare sul mercato, come sempre. Abbiamo fatto un investimento importante, di questo ringrazio il presidente perché non è scontato comprare un portiere come Vicario per una cifra importante. L'abbiamo fatto perché vogliamo tenerlo. Ma è chiaro che non dobbiamo perdere la nostra forza: puntare sui giovani e prendere in considerazione offerte importanti per questi ragazzi. Vicario è un portiere dell'Empoli e non abbiamo intenzione di cederlo".