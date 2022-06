Calciomercato Lazio, accordo tra Acerbi e il Milan? Tare smentisce

Francesco Acerbi blocca le entrate in difesa della Lazio, il centrale partirà, ma per il momento Tare smentisce ogni possibile accordo con il Milan...

Mentre da una parte la Lazio ha chiuso per Matteo Cancellieri e, ancora prima per Marcos Antonio, sul tema difensori tutto resta fermo. Romagnoli e Casale sono i nomi in pole per la retroguardia, ma entrambi sono bloccati da Francesco Acerbi. Il centrale della Lazio è pronto a lasciare appena arriverà l'offerta giusta, le parti vanno per strade differenti e la sua permanenza è quantomai complicata. Negli scorsi giorni il Milan sembrava essersi fatto avanti, aveva sondato la pista e secondo alcune indiscrezioni si sarebbe addirittura avvicinato al giocatore. A negare il possibile accordo tra le società è stato, però, lo stesso d.s. Igli Tare che, come riportato da Sportitalia, avrebbe fatto sapere che non esiste nessuna trattativa in chiusura tra la società rossonera e il difensore. La Lazio, dunque, dovrà attendere ancora prima di poter sbloccare le situazioni sopracitate.

