Calciomercato Lazio, Acerbi in attesa: il Napoli valuta e le altre...

Fonte: MarcoValerio Bava-Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Acerbi e il Napoli, una possibilità e non una certezza. Al momento. Il centrale è in uscita dalla Lazio, questa non è una novità, l'arrivo di Romagnoli chiude gli spazi e s'aggiunge alla frattura insanabile con la curva. Il giocatore vuole cambiare aria, il suo agente ha raggiunto un accordo economico con il Napoli, ma per ora gli azzurri non hanno affondato con la Lazio. Lotito chiede 5 milioni di euro, può scendere intorno ai 4,2-4,3 per evitare una minusvalenza, aspetta notizie da Giuntoli e De Laurentiis. Il Napoli sta ultimando la cessione di Koulibaly, poi acquisterà un centrale. Solo uno, perché a Spalletti è stato detto che con Rrahmani, Juan Jesus, Ostigard e il nuovo arrivo, il pacchetto dei centrali sarà completo. Il primo obiettivo sulla lista dei campani è Kim Min Jae, vecchia conoscenza dei tifosi biancocelesti, perché accostato alla Lazio nell'estate 2020. Il Napoli non ha l'accordo con il Fenerbahce che chiede i 20 milioni previsti dalla clausola rescissoria e li vorrebbe in un'unica rata. Anche il Rennes è forte su Kim. Acerbi aspetta novità, si allena ad Auronzo, sa che il futuro sarà lontano dalla Lazio. Il Napoli l'ha bloccato e messo in stand by, la Juventus s'era mossa nei giorni scorsi, contatti con l'agente Pastorello, non direttamente con la Lazio, perché prima deve cedere de Ligt. Un accordo con Lotito ce l'ha il Monza, destinazione che però non convince Acerbi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.