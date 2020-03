Calciomercato Lazio, anche il Milan su Szoboszlai: è il sostituto di Bonaventura

Intreccio di mercato tra Lazio e Milan per la prossima estate. I biancocelesti sono interessati a Giacomo Bonavenuta, che a giugno andrà in scadenza con i rossoneri. Per questo Gazidis starebbe cercando un sostituto all'altezza e che, allo stesso tempo, possa ringiovanire la rosa: il profilo ideale sarebbe quello di Dominik Szoboszlai, vecchio pallino del ds Tare. Il trequartista del Salisburgo ha appena 19 anni, ma fa parte del giro della Nazionale maggiore ungherese e ha già fatto esperienza anche in Champions League. Il Milan lo sta osservando con grande interesse, ma la concorrenza sarà nutrita, a comimciare da quella della Lazio. Il suo contratto scadrà nel 2022 e la valutazione al momento si aggira sui 20 milioni di euro.