Calciomercato Lazio, Brambati: "Juve su Milinkovic? Ecco quello che so..."

La Juventus torna su Milinkovic? Il procuratore sportivo Massimo Brambati racconta la situazione ai microfoni di TMW Radio...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic è il grande punto interrogativo del mercato biancoceleste. I tifosi della Lazio sperano in una sua permanenza, ma fino al termine del mercato tutto può accadere. La società non lo ha messo sul mercato, Lotito è stato chiaro su questo, e la cifra richiesta non è trattabile: circa 70 milioni di euro più importanti bonus. Starà dunque ai club interessati decidere cosa fare, soprattutto alla Juventus e al Manchester United che, nelle scorse ore, sembrerebbero essere tornati sulla pista che porta al serbo. I bianconeri, in particolar modo, dopo gli infortuni di Pogba e Mckennie vorrebbero fare un altro acquisto a centrocampo e Milinkovic stuzzica molto le idee della società. A confermare l'interesse è stato Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore sportivo, intervenuto ai microfoni di TMW Radio:

"Ho avuto conferma. L'avevo detta quando ancora non era uscita sui giornali. So che la Juve sta cercando di prendere Milinkovic-Savic. Vorrebbero fare come fatto con Chiesa, stabilire una cifra e pagare in più bilanci. Non credo che Lotito chieda 80, ma è molto difficile comprare da lui. So che questo lavoro che sta facendo la Juve è vero, so che il pagamento verrebbe effettuato a più riprese proprio come Chiesa".

MILINKOVIC ESCLUDE ZANIOLO - "Se investono certe cifre per Milinkovic, non credo che poi chiudano anche per Zaniolo. Una operazione esclude l'altra, quindi vedremo. La Juve punta dritto su Milinkovic perché molto probabilmente piace molto ad Allegri. Mi hanno detto 'se avevano 50 milioni da investire per Zaniolo, non credo che 60 per Milinkovic spostino troppo. Ricordiamoci che Lotito disse di no a tantissimi soldi dal Real Madrid per Milinkovic-Savic. Erano quasi 90 milioni. Forse il tempo che Milinkovic lasci la Lazio sia maturo, se non è questa è la prossima stagione. Allegri aveva dato indicazioni chiare. Uno era Pogba e l'altro era Milinkovic. Credevo che uno escludesse l'altro, poi non so se questo infortunio di Pogba ha rimescolato tutto".