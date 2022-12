Calciomercato Lazio, c'è concorrenza per Ounhai: piace a un top club italiano

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Anche il Napoli, secondo quanto riporta Il Mattino, avrebbe messo nel mirino Azzedine Ounhai. Il talento marocchino classe 2000 dell'Angers piace ai partenopei, ma ha richieste anche dal Leicester in Premier League, dal Betis Siviglia in Liga, dal Bayer Leverkusen in Bundesliga e dal Marsiglia in Ligue 1. Ounhai è un centrocampista completo che riesce ad abbinare quantità e qualità e ha una valutazione vicina ai 25 milioni di euro: potrebbe essere una delle mosse del Napoli a gennaio, per giugno. Napoli che, però, non troverebbe la concorrenza di soli club stranieri, ma anche italiani. Ounhai, infatti, sarebbe finito nel mirino anche della Lazio e dell'Inter. I biancocelesti starebbero pensando a lui per l'estate, per tutelarsi da un'eventuale partenza di Milinkovic.