Calciomercato Lazio, Caicedo verso il rinnovo: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Felipe Caicedo dovrebbe restare alla Lazio. L'attaccante ecuadoriano è convinto dal progetto di Inzaghi e non ha intenzione di lasciare la Capitale. Come sono cambiate le cose in un mese e mezzo per l'ex Espanyol. La punta, al termine della passata stagione, sembrava pronto a salutare Formello. La Cina o gli Emirati Arabi sembravano pronti ad accoglierlo. Invece di offerte concrete non sono arrivate, il pressing di Leeds e Boca Juniors non lo ha intaccato, ma soprattutto le parole di Inzaghi hanno cambiato le carte in tavola. Il mister biancoceleste considera il numero 20 un tassello fondamentale della sua rosa e ha parlato più volte con lui. Caicedo è un punto fermo nelle rotazioni offensive e nel 2019 è stato anche il miglior marcatore dell'intera rosa delle aquile.

I DETTAGLI - Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, Felipe e la moglie Maria a Roma stanno bene e sono pronti a proseguire questa avventura. Adesso non resta che trovare l'intesa con la Lazio sia sulla durata del contratto che sulle cifre. L'attuale scade nel 2020 e il centravanti percepisce 1,8 milioni a stagione. Spera in un ritocco importante, era partito da una richiesta di 3 milioni, si potrebbe arrivare a una via di mezzo (2,3 annui, ndr). I prossimi giorni saranno decisivi e bisogna arrivare a un accordo per evitare di iniziare il campionato con un contratto in scadenza. Il futuro di Caicedo, comunque, dovrebbe essere ancora con la maglia della Lazio.

CALCIOMERCATO LAZIO, MILINKOVIC - UNITED SI TRATTA SUI BONUS

CALCIOMERCATO LAZIO, PROPOSTO JOAO MARIO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE