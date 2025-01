Calciomercato Lazio | Casadei verso la cessione: la conferma di Maresca

TUTTOmercatoWEB.com

Cesare Casadei è in uscita dal Chelsea. Il club londinese non può garantirgli lo spazio che necessita per crescere, quindi il ragazzo stesso spinge per la cessione. Prenderebbe subito un volo da Londra, direzione Italia. Poi in quale squadra, ancora non si sa. Il classe 2003 piace a Torino, Napoli e Lazio, ma non ci sono trattative in fase avanzata. La conferma della sua imminente partenza arriva proprio da Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, il quale lo ha anche escluso dai convocati per la partita di FA Cup contro il Morecambe. Queste le parole del tecnico italiano riportate da TMW: "Non sarà convocato. La sua situazione è più o meno la stessa di Chilwell. In questo momento, il piano è di non concedergli minuti per cogliere un'opportunità, nel caso si presentasse, e mandarlo a giocare".

Il vero problema però è rappresentato dal regolamento. Infatti, la cessione di Casadei è ostacolata dalla situazione prestiti dei Blues. C'è solo uno slot libero per la cessione in prestito, quindi a meno che non vengano prima risolte le situazioni relative a Chilwell, Chukwuemeka e gli altri esuberi, Casadei sembra destinato a poter lasciare Londra solo a titolo definitivo.