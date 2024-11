Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: "Fabiani in Bulgaria per seguire un giocatore"

Con la fine dell'anno in arrivo si fa sempre più vicina la sessione invernale di calciomercato. Nel'ottica di migliorare una Lazio che, per ora, macina punti e vittorie in Serie A e in Europa League, il club sembra mettersi in moto per osservare più da vicino dei possibili nuovi innesti. Come riporta il portale inglese Transferfeed infatti, "il direttore sportivo della Lazio Fabiani assisterà alla partita tra CSKA Sofia e Ludogorets. L'ipotesi è che l'interesse del club sia rivolto al centrocampista del CSKA Sofia, James Eto'o". Si tratta per ora solo di ipotesi e non ci sarebbero attualmente colloqui ufficiali. Maggiori informazioni potrebbero arrivare già dopo la partita o nelle prossime settimane.

James Eto'o è un centrocampista classe 2000 di nazionalità camerunese, cresciuto nel settore giovanile del Nantes. Nel 2020 viene ceduto al Boulogne, in terza divisione, dove gioca per una stagione e mezza. Nel 2021 viene acquistato dal Botev Plovdiv, formazione della massima serie bulgara. Da quest'anno milita nel CSKA Sofia: il ruolo naturale è quello di mediano, adattabile anche come terzino destro o centrocampista di destra.