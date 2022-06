Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Derby di mercato per Akgun"

La Lazio guarda di nuovo in Turchia, nel mirino c'è un giovane talento del Galatasaray, ma attenzione ad un possibile derby di mercato...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Spesso la Lazio si è mostrata attenta al campionato turco, interessandosi ai suoi migliori esponenti. L'ultimo arrivo dalla SuperLig è stato Vedat Muriqi che ha reso ben al di sotto delle aspettative, realizzando solo 2 reti in 49 partite. Secondo quanto riporta il portale Ensonhaber, la Lazio sarebbe pronta riprovarci e avrebbe messo nel mirino il talento classe 2000 Yunus Akgun. L'ala di proprietà del Galatasaray si è resa protagonista di un'ottima stagione in prestito all'Adana Demirspor, allenato da Vincenzo Montella, realizzando 9 gol e 17 assist in 39 presenze.

Le sue ottime prestazioni, però, non hanno attirato solo la Lazio, ma anche la Roma di Mourinho alla ricerca di un'ala che possa sostituire Henrikh Mkhitaryan, in procinto di trasferirsi all'Inter. Dalla Turchia parlano di un possibile derby di mercato, che potrebbe far lievitare la valutazione di 7,5 milioni di euro fatta dal Galatasaray per Akgun. La Lazio, già nel 2019, aveva sondato il ragazzo che a soli 19 anni era finito nella lista del d.s. Igli Tare, rimasto stregato dal suo talento. Alcune circostanze, però, avevano fatto saltare l'operazione e il direttore sportivo aveva virato verso altri obiettivi. I biancocelesti ora sarebbero pronti a riprovarci, ma per aggiudicarsi le prestazioni di Akgun dovranno fare i conti con i rivali cittadini.