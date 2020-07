Calciomercato Lazio, Di Marzio: "Prosegue il pressing dell'Inter per Kumbulla"

Nel post-gara di Juventus-Lazio, il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, nella sua consueta raffica, si è espresso sulla trattativa Kumbulla, in uscita dal Verona: "Su Kumbulla continua a insistere l’Inter, in questo momento è in pressing più della Lazio". Il club biancoceleste è infatti fermo sulla sua ultima proposta e per il momento non intende alzare la posta in gioco.